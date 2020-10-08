"Намагалися себе проявити, намагалися виконати ті вимоги, які висунув наш головний тренер.

Франція – Україна – 7:1 – відео голів та огляд матчу

В принципі, один забили. Були моменти ще забивати, але, знову ж таки, сьогодні майже всі моменти завершилися голами в наші ворота", – заявив "динамівець" в ефірі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив саме Циганков.

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