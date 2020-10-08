"Кожен момент – гол": Циганков лаконічно пояснив розгром від Франції
11:41 - Читать на русском
Вінгер збірної України Віктор Циганков поділився емоціями після розгромної поразки французькій команді (1:7) в товариському матчі.
24’ Олів'є Жиру
34’ Олів'є Жиру
65’ Корентен Толіссо
82’ Кіліан Мбаппе
89’ Антуан Грізманн
Віктор Циганков 53’
24’ Олів'є Жиру
34’ Олів'є Жиру
53’ Віктор Циганков
65’ Корентен Толіссо
82’ Кіліан Мбаппе
89’ Антуан Грізманн
"Намагалися себе проявити, намагалися виконати ті вимоги, які висунув наш головний тренер.
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В принципі, один забили. Були моменти ще забивати, але, знову ж таки, сьогодні майже всі моменти завершилися голами в наші ворота", – заявив "динамівець" в ефірі Футбол 1/2/3.
Нагадаємо, що напередодні Франція розбомбила Україну в спарингу, а єдиний м'яч у складі національної команди забив саме Циганков.
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