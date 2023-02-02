Колишній гравець Фулхема, МЮ та збірної Англії Пол Паркер зізнався, що у захваті від Олександра Зінченка.

"Зінченко – фантастичний гравець. Він мені справді подобається, але він не такий наполегливий, як Ріко Льюїс (захисник Ман Сіті – прим.). Льюїс швидший за Зінченка.

Українці в АПЛ: скільки насправді коштує Матвієнко, чи підпише Довбика Евертон, Зінченко невдало повернувся в Манчестер

Але я не збираюсь критикувати Зінченка. Ніколи. Гадаю, кожен клуб у світі хотів би мати Олександра у своїй команді. Він створює велику різницю в Арсеналі.

Він є лідером разом із Мартіном Едегором, вважаю, що Зінченко дуже недооцінений. Він один із найкращих гравців АПЛ, на мою думку", – цитує Паркера MyBettingSites.

Цього сезону 26-річний українець провів 16 матчів за команду Мікеля Артети, у яких відзначився одним асистом.

Зінченку ледь не відірвали вухо, поїздка Мудрика на воєнну базу, жах Яремчука: пригоди українців за кордоном