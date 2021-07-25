Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер розповів про своє ставлення до переходу Джорджініо Вейналдума в ПСЖ.

Нещодавно нідерландський півзахисник поскаржився, що Ліверпуль недостатньо цінував його, а деякі фанати ображали після поганих матчів.

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"Я люблю Джині, але це неправильно. Соціальні мережі – це цирк, кожен клуб має своїх клоунів. Вимкни повідомлення, якщо це тебе так турбує, або видали цю програму! Він хотів більше грошей, але клуб відмовив. Це футбол!" – написав Каррагер у Twitter.

Нагадаємо, Вейналдум відмовився підписувати новий контракт з Ліверпулем і безкоштовно приєднався до ПСЖ.

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