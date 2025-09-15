Форвард Слована з Братислави Микола Кухаревич оцінив свої перспективи у збірній України, а також розповів про бажання зустрітися з Динамо чи Шахтарем у плей-офф Ліги конференцій.

– Ви дуже добре розпочали сезон. За статистикою ви найкращий гравець-іноземець у Словані на початку цього сезону. З таким бекграундом ви думали про збірну України? Як вважаєте, чи могли б ви допомогти команді у вересневих матчах проти Франції та Азербайджану, які не дуже вдало склалися для України?

– Я не можу сказати – допоміг би чи ні. Ніхто не знає, як склалося б, якби я там був. Але, звичайно ж, кожен український гравець, який грає в Україні чи за кордоном, гадаю, хоче грати за свою збірну. Я прагну цього. Це моя мрія, до якої я йду і буду робити все можливе, аби цього досягти.

– Ви можете порівняти рівень словацького чемпіонату з українським?

– Мені насправді дуже важко порівнювати, бо в Україні (за Рух – прим.) я грав 4 роки тому. Тоді була інша ліга, та і я був молодий. Тож мені важко порівнювати. Думаю, зараз український чемпіонат дуже сильно змінився порівняно з тим, який був 4 роки тому. Тоді, думаю, чемпіонат був сильнішим. Думаю, словацька ліга зараз точно не слабша, а напевно навіть сильніша за українську. Про що свідчить і рейтинг таблиці коефіцієнтів.

– Слован цього сезону гратиме в основному етапі Ліги конференцій, як і Динамо та Шахтар. Ви б хотіли з ними зустрітися у плей-офф?

– Звичайно. Звичайно, було б цікаво зустрітися з ними, подивитися, порівняти рівні команд. Але як складуться турнірні шляхи – це не зовсім від нас залежить. Від нас залежить те, як ми будемо грати – і ми постараємося показати добру гру й досягти вдалого результату. Хочемо пройти в турнірі якомога далі, незалежно від того, хто буде в суперниках – Шахтар, Динамо чи хтось інший, – заявив Микола Кухаревич в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, що за Слован виступає ще один українець – півзахисник Данило Ігнатенко.

