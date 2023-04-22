"Кожен думає лише про себе": Анчелотті розкритикував Ла Лігу та УЄФА за складний календар Реала
Головний тренер Реала Карло Анчелотті поскаржився на щільність графіка своєї команди.
"Календар надто напружений, занадто багато ігор. Ми маємо стежити за здоров'ям гравців. Футболісти – найважливіша частина футболу.
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Кожен думає лише про себе: ліга думає про себе, федерація думає про себе, ФІФА думає про себе, УЄФА думає про себе. Це погано для футболу. Це не правильно. Щось має змінитись. Занадто багато ігор", – цитує наставника "вершкових" ESPN.
Нагадаємо, що у мадридців в травні дуже складний графік. У фіналі Кубка Іспанії команда Анчелотті зіграє проти Осасуни. Ця зустріч запланована на 6 травня, а вже через три дні, 9 травня, Реал зустрінеться з Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.
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