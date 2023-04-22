"Календар надто напружений, занадто багато ігор. Ми маємо стежити за здоров'ям гравців. Футболісти – найважливіша частина футболу.

"Не думаю, що Гвардіола повністю змінив свій стиль": Анчелотті оцінив суперника Реала в Лізі чемпіонів

Кожен думає лише про себе: ліга думає про себе, федерація думає про себе, ФІФА думає про себе, УЄФА думає про себе. Це погано для футболу. Це не правильно. Щось має змінитись. Занадто багато ігор", – цитує наставника "вершкових" ESPN.

Нагадаємо, що у мадридців в травні дуже складний графік. У фіналі Кубка Іспанії команда Анчелотті зіграє проти Осасуни. Ця зустріч запланована на 6 травня, а вже через три дні, 9 травня, Реал зустрінеться з Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну