Кожанов: В Луцьку усі налаштовані на повернення в УПЛ

Хавбек луцької Волині Денис Кожанов розповів про завдання команди на сезон.

"Перехід у Волинь вважаю кроком вперед у моїй кар'єрі. Луцький клуб із серйозними амбіціями, тут хороша інфраструктура. Вважаю, що Волинь має грати в Прем'єр-Лізі. Перед нами стоїть конкретне завдання підвищитися в класі.

Я не буду говорити, що ми ось вийдемо і всіх закидаємо шапками. Час покаже і все розставить на свої місця. Гідних суперників у нас вистачає в цьому сезоні. Той же Дніпро-1 має хороший колектив з якісними футболістами, Інгулець з амбіціями, які підкріплені кадрово. Буде не так просто, але точно цікаво.

Всі в Луцьку налаштовані на повернення в УПЛ. Запрошення в команду досвідчених футболістів, переконаний, дозволить уболівальникам відчувати себе впевненіше. На першому домашньому поєдинку тепло зустріли капітана Сергія Сімініна, вивісили банер "З поверненням, капітан", – цитує Кожанова офіційний сайт ПФЛ.

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