Ковтун: Перемога Карпат над Динамо не була випадковою

Захисник Карпат Олексій Ковтун вважає, що львів'яни в 7-му турі УПЛ не випадково перемогли Динамо на виїзді.

"Усе залежить від довіри тренера, а її потрібно заслужити. Для цього важливо проявити себе, тож кожен вихід на поле – це шанс, який треба використовувати на максимум. Якщо ж ти не потрапляєш в заявку і, як наслідок, не граєш, це означає тільки одне – потрібно більше працювати.

"Львів – красиве місто, де можна смачно поїсти", – Мендес відверто розповів про адаптацію в Карпатах

Жозе Мораішу я вдячний за довіру, за те, що дав мені шанс і повірив у мене. Про Олега Бойчишина теж не можу сказати нічого поганого. Він хороший тренер, з власним баченням гри. Так, при ньому я з’являвся на полі рідше, але обирати кому грати, а кому ні – це його прерогатива. Це його бачення, і я не можу з цим сперечатись.

"Зміни тренера впливають на команду", – Федецький назвав причини невиразної гри Карпат

Чи важко було грати проти Динамо, твого рідного клубу? Ні, навпаки було приємно, адже зараз я гравець Карпат і щиро вболіваю за цей клуб. Було цікаво зустрітись на полі з динамівцями. Я вважаю, що перемога в Києві не була випадковістю. Ми наполегливо готувались до цього матчу і результат був цілком заслуженим", – цитує Ковтуна офіційний сайт Карпат.