Ковпак: В УПЛ мало клубів можуть похизуватися економічною стабільністю, а в Арсеналі-Київ з цим все добре

Нападник Арсенала-Київ Олександр Ковпак розповів про те, чому перейшов з Десни до столичного клубу.

"У мене в Десні не було достатньої ігрової практики, тому спільно з клубом, з головним тренером і президентом Десни прийняли рішення завершити нашу співпрацю. Прийшов час щось змінити, ми поговорили з Олександром Рябоконем і один одного зрозуміли.

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Мені подзвонив новий головний тренер Арсенала Ігор Леонов і запропонував продовжити кар'єру в Арсеналі. Знав, що команда перебуває в підвалі турнірної таблиці, бореться за виживання. Але погодився без роздумів. Буду радий, якщо вдасться допомогти команді вирішити поставлену задачу.

У чемпіонаті України, мабуть, зараз мало клубів, які можуть похизуватися економічною стабільністю. Але в Арсеналі зараз з цим все добре, мене в цьому запевняв і головний тренер команди.

Президент клубу Івіца Піріч теж старається, щоб команда була забезпечена всім необхідним. У Арсенала були в Туреччині якісні збори, ми тренувалися на хороших полях. Оскільки команда у нас нова, багато нових футболістів, провели багато спарингів, щоб швидше зігратися з новими партнерами і набрати форму до сезону.

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Матч з Олімпіком (1:0) підтвердив, що Арсенал не опустив руки в боротьбі за виживання. Ми працюємо колективно, згуртовано. Це говорить про те, що у Арсенала є колектив, а не набір футболістів, кожен з яких продає себе. В другій частині чемпіонату ще можна набрати очки, яких вистачить для вирішення головного завдання на сезон", – цитує Ковпака Sport Arena.