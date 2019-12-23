Ковпак перейшов у Полісся

Колишній форвард збірної України та низки вітчизняних клубів Олександр Ковпак приєднався до житомирського Полісся.

Другу частину сезону 2019/20 ветеран проведе в Житомирі. Про це головний тренер Полісся Анатолій Безсмертний розповів в інтерв'ю Житомир.info.

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"Нам потрібен гравець атаки. Ведемо переговори та шукаємо футболістів. Уже дав згоду бути в команді Олександр Ковпак. Цьому я дуже радий, людина досвідчена, знаю його близько. Це людина, яка принесе команді користь", – заявив коуч.

Восени Олександр Ковпак виступав за Чорноморець. У складі "моряків" 36-річний форвард відіграв 7 матчів у Першій лізі, в яких не забивав. На професіональному рівні уродженець Сміли дебютував ще в сезоні 2003/04. Ковпак захищав кольори ФК Черкаси, Таврії, київського Арсенала, Севастополя, Ворскли, ФК Полтава, Десни.

У сезоні 2008/09 нападник став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 м'ячів за Таврію. У 2013 році Ковпак зіграв 3 матчі в складі збірної України.

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