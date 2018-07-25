Ковпак: Десна дасть бій Шахтарю

Досвідчений форвард чернігівської Десни Олександр Ковпак поділився очікуваннями від матчу 1-го туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Команда чекає на старт сезону. У дебютному поєдинку буде непросто показати сильні сторони. Але натомість граємо в Чернігові. Уболівальники будуть гнати нас вперед, тому в Десни немає іншого виходу. Даватимемо бій Шахтарю", – розповів Ковпак у коментарі телеканалу Футбол.

Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Відзначимо, що 35-річний нападник став гравцем сіверян цього літа. Раніше Олександр Ковпак грав за Черкаси, Таврію, київський Арсенал, Севастополь, Ворсклу та Полтаву. Також він провів 3 матчі в складі збірної України.

Нагадаємо, поєдинок Десна – Шахтар відбудеться сьогодні, 25 липня, о 19:00. Текстову онлайн-трансляцію матчу читайте на сайті "Футбол 24".