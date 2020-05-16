Ковальцю в Чорноморці допомагатиме екс-форвард збірної України

Колишній нападник Дніпра, Металіста і збірної України Олексій Антонов став асистентом Сергія Ковальця у Чорноморці.

Про призначення 34-річного фахівця повідомив офіційний сайт Чорноморця. Останнім клубом Антонова був латвійський Вентспілс, звідки він пішов ще влітку 2018.

Ковалець прокоментував своє призначення в Чорноморець

До слова, Ковалець став наставником одеситів 14 травня. Фахівець підписав контракт з "моряками" на три роки. Раніше команду очолював Остап Маркевич.

Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці. Додамо, що Антонов має досвід виступів за одеський клуб і у статусі гравця – у всіх турнірах форвард провів 50 матчів, записавши у свій актив 15 забитих м'ячів.

Найбільш п’яний тренер в історії футболу: брав титули, засинав на матчах, а тренування проводила його дружина