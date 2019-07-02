Ковалець зізнався, що Шаран дозволив гравцям Олександрії пити пиво після матчу з АЗ

Півзахисник Олександрії Кирило Ковалець розповів про підготовку команди до нового сезону.

"На початку підготовки, ми як завжди, закладали фундамент фізичної готовності, а по приїзді до Нідерландів, почалося багато ігрової роботи – тримання м'яча, квадрати, були заняття на витривалість.

Олександрія несподівано розгромила АЗ в товариському матчі

Андерлехт і АЗ команди приблизного одного рівня в організації гри. Цікаво було в матчі з голландським колективом. Поєдинок проходив на базі АЗ за присутності великої, як для міжсезоння, кількості глядачів. Глядачі несамовито підтримували свою команду. Як мені сказали, на цьому матчі працювали представники трьох телеканалів і клубного TV.

Після гри голландці принесли нам пиво на трьох тацях. Келихи там 200-грамові, Володимир Богданович (Шаран. – прим.) дозволив команді втамувати спрагу.

Олександрія проведе спаринг з Дуйсбургом

Ліга європи – це шанс для Олександрії, для кожного гравця окремо показати всі свої найкращі якості на такому рівні. Важливо, щоб до старту єврокубків команда підійшла з хорошими результатами в чемпіонаті. Тоді психологічно буде набагато легше", – цитує Ковальця Команда 1.