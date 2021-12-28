"2020 рік був дуже складним для всіх. COVID-19 вніс свої корективи. Наставникам було важко керувати процесом через те, що багато футболістів випадали зі складу через хворобу.

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Проте дві перемоги в елітній компанії Ліги націй говорять про те, що найкращим у збірній у 2020-му був головний тренер команди Андрій Шевченко", – сказав Ковалець у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, свої наступні матчі збірна України проведе аж в березні 2021 року – підопічні Шевченка розпочнуть відбір на ЧС-2022.

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