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Ковалець: Збірна України має всі підстави претендувати на перше місце у групі

10:52 241 Читать на русском
Ковалець: Збірна України має всі підстави претендувати на перше місце у групі
Сергій Ковалець / фото: М. Масловського

Екс-тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець прокоментував перемогу "жовто-синіх" над Люксембургом (1:0) та оцінив перспективи команди у групі.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Збірна України забила шість м'ячів у спарених матчах і жодного не пропустила. Це говорить про те, що командні дії були на хорошому рівні. Після такої феєричної перемоги над сербами, було непросто відновити емоції.

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У матчі з Люксембургом "жовто-сині" забили важливий швидкий гол, і якби незабаром це зробили Степаненко і Зінченко, то було б простіше довести цей матч до перемоги.

Похвалу після матчу з Люксембургом (1:0) заслуговує весь колектив, але окремо я б виділив Андрія Пятова, який відмінно діяв на виходах, коли у гостей пішли стандарти після перерви. А своїми сейвами кіпер зняв нервозність з партнерів по команді.

У нинішньому відборі збірна України проводить свої матчі на хорошому ігровому рівні, при цьому, добиваючись результату. Тому вважаю, що у команди Андрія Шевченка є всі підстави претендувати на підсумкову перемогу в групі", – сказав Ковалець в інтерв'ю Команда№1.

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Сергій Ковалець Сергій Ковалець Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна
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Італія U-20
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