Прикрий епізод трапився в середині першого тайму. Ковалець після боротьби із суперником дуже невдало приземлився на ногу, вивернувши коліно в інший бік. Футболісту довелося покидати поле на ношах медичної бригади. Його замінив Сергій Рибалка.

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Попередні висновки щодо травми у своєму Телеграм-каналі опублікував лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк. "У Кирила Ковальця, скоріш за все, розрив передньої хрестоподібної зв‘язки. Механізм травми на 99% вказує саме на це ушкодження. Невдале приземлення, вальгусне відхилення в колінному суглобі. Абсолютно типовий механізм для розриву ПХЗ. Золотий стандарт лікування – оперативне втручання з метою пластики зв'язки. Відновлення 6-8 місяців", – написав фахівець.

До слова, у нинішньому сезоні, в якому 28-річний хавбек ризикує більше не зіграти, Ковалець провів усі 11 матчів, у яких забив 1 гол та віддав дві результативні передачі.

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