Ковалець: З президентом Оболоні-Бровар у мене чудові взаємини – бажаю клубу вийти в УПЛ

Колишній наставник Оболоні-Бровар Сергій Ковалець прокоментував свою відставку з київського клубу.

"Дякую клубу, який надав можливість реалізуватися. Наші шляхи розійшлися, але залишилися чудові взаємини з президентом клубу. Потиснули один одному руки. Бажаю Оболоні-Бровар реалізувати свої амбітні завдання. Олександр Слободян (президент клубу, – прим) сказав, що команда має посісти третє місце у цьому сезоні, тим самим – підвищитися у класі. Бажаю новому тренерському штабу досягти успіху.

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Звісно, бюджет клубу не був космічним, але зарплата виплачувалася вчасно. Домовилися з президентом і він виконував свої обіцянки.

Можу лише подякувати Олександру В’ячеславовичу. Інфраструктура Оболоні-Бровар дає змогу команді грати в УПЛ. Робили все від себе залежне, щоб підвищитися у класі, гравці жили цієї метою, але така тренерська доля. Леонід Кучук на чолі Руха завершив осінню частину сезону на першому місці, але залишив львівський клуб. Вони також із президентом Руха залишилися друзями і побажали один одному успіху", – цитує Ковальця Sportarena.

Нагадаємо, Сергій Ковалець та Оболонь-Бровар розірвали контракт за обопільною згодою. Новим наставником команди став Олег Мазуренко.

Зазначимо, що київська команда після 19 турів Першої ліги посідає 6 місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідера, львівського Руха, на 2 очки.

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