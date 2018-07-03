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Ковалець: Японії не вистачило досвіду у матчі з Бельгією

15:32 159 Читать на русском
Ковалець: Японії не вистачило досвіду у матчі з Бельгією
Бельгія – Японія – 3:2

Новоспечений наставник першолігового Оболонь-Бровар Сергій Ковалець поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 між командами Бельгії та Японії.

"Поєдинок Бельгія – Японія не відрізнявся від інших матчів цієї стадії турніру за напругою. Напевно, багато, якщо не всі передбачали упевнену перемогу бельгійцям, хоча після фінального свистка цієї зустрічі можна з упевненістю сказати, що і японці теж заслуговували місця в чвертьфіналі.

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Сенсацією пахло до останнього, але збірній Японії просто не вистачило трохи досвіду і майстерності. За рахунку 2:0 потрібно було постаратися зберегти м'яч, заспокоїти гру, а японці побігли забивати третій гол, атакою на атаку відповідати команді, яка за майстерністю на голову їх перевершує.

У той же час бельгійцям не вистачало емоцій. Багато гравців читають пресу, а там говорилося, що у Японії немає шансів. Недооцінка навіть тут могла мати місце. У першому таймі у фаворита практично не було шансів для взяття воріт.

Японці чітко виконували установку тренера. Азіатів зломив випадковий в якійсь мірі гол Вертонгена. Після цього бельгійці ще більше завелися і в підсумку дотиснули противника, хоча кількома секундами раніше могли самі пропустити", – цитує Ковальця zbirna.com.

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія - Японія Бельгія Бельгія Японія Японія Сергій Ковалець Сергій Ковалець
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