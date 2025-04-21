"Підопічні мені впевнено заявили: "Сергію Івановичу, м’яч було забито рукою". Коли ж я переглянув відеозапис і переконався у їх словах, то поставив питання головному арбітру Вадиму Запрутняку: "Чому?" Рефері відповів: "Я дивився, але погано бачив, бо був у поганій позиції". Після цього ще раз подивився відео, переконавшись, що позиція для арбітра насправді була ідеальною. І коли знову підійшов до нього, він вже навіть не знав, що цього разу у своє виправдання говорити. З чого виплив висновок: він просто не хотів побачити порушення правил, а хотів зарахувати цей гол.

Арбітри зарахували гол рукою в матчі чемпіонату України – відео скандалу

І що б ми арбітру не казали і як би не намагались достукатися до його свідомості – все було марно. Він робив все для того, аби результат був саме таким. Були ще два епізоди, які викликають запитання. Один з них стався невдовзі після нашого першого голу. Ми забили другий м’яч і коли почали було святкувати взяття воріт, то лише тоді асистент арбітра підійняв прапорець, сигналізуючи про положення "поза грою". Хоча це рішення є сумнівним.

Інший епізод передував голу в наші ворота. Нападник Кременя двома ногами стрибнув у голкіпера Поділля, і на моє переконання, вже тоді можна було давати порушнику не жовту, а червону картку. Адже була небезпечна гра з ризиком завдати травми. А вже потім була згадувана вище гра рукою під час взяття наших воріт.

Чи планує ФК Поділля оскаржувати суддівство? Так. Ми направимо у Комітет етики та чесної гри офіційного листа і Комітет арбітрів, до якого додамо відео усіх фрагментів, які підтверджують позбавлену об’єктивності роботу суддівської бригади. Адже якщо ми хочемо розвивати гру і бачити прогрес нашого футболу, то не повинно бути ніякої упередженості. Повинна бути прозорість", – поділився Ковалець в інтерв'ю Sport.ua.

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