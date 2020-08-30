"Інгулець – це стабільна команда, яка протягом останніх років показує хороший результат. Колектив неодноразово доходив до фіналу Кубка України, тому у мене не викликав здивування його вихід у Прем'єр-лігу.

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А ось Минай відверто здивував. Хоча склад у Василя Кобіна за мірками Першої ліги був непоганим, що й дозволило закарпатській команді заробити право грати у вищому дивізіоні. Стабільністю відзначається і Рух з його президентом, тому вищезгадані колективи ще поп'ють крові у більш іменитих суперників", – сказав Ковалець у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ новачки стартували по-різному: Інгулець розписав бойову нічию з СК Дніпро-1, Рух розгромно поступився Ворсклі, а Минай так і не зміг дебютувати в елітному дивізіоні через спалах COVID-19 у Львова.

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