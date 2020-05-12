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Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ

18:42 1839 Читать на русском
Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
Сергій Ковалець / Фото Оболонь-Бровар

Чорноморець закрив вакантну посаду головного тренера одеської команди

Сергій Ковалець був представлений новим наставником Чорноморця, повідомляє UA-Футбол.

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На цій посаді 51-річний український фахівець замінить Остапа Маркевича, який нещодавно покинув одеський клуб. Раніше повідомлялось, що Чорноморець переживає скрутне фінансове становище.

Останнім клубом Ковальця був Оболонь-Бровар, з яким він попрощався взимку. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці.

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