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Ковалець розсипався в компліментах клубу Прем’єр-ліги

08:26 582 Читать на русском
Ковалець розсипався в компліментах клубу Прем’єр-ліги
Сергій Ковалець / ФК Оболонь-Бровар

Екс-півзахисник збірної України, а нині головний тренер київської Оболоні-Бровар Сергій Ковалець, поділився думкою про матч 1/8 фіналу Кубка України Олександрія – Зоря.

 

"Шкода, що такий матч, в якому грали учасники Ліги Європи, не показали по телебаченню. Довелося дивитися в інтернеті. Мені поєдинок сподобався. Команди по черзі володіли перевагою. Інтрига була всі 120 хвилин.

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Вражає функціональна готовність футболістів Олександрії. Тренерський штаб грамотно проводить ротацію, причому, точкову. Але те, що команда фізично виглядає добре, це факт. За останні 11 днів олександрійці провели чотири, по суті, єврокубкових поєдинки (Динамо, Шахтар, Сент-Етьєн, Зоря) і у трьох з них команда добилася потрібного для себе результату.

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В інших парах, в принципі, нічого екстраординарного не було. Хтось ставить на Кубок, а комусь важливіший чемпіонат. Але той, хто вийшов в чвертьфінал Кубка України, думаю, не пошкодував, адже з дистанції зійшов один з фаворитів, тому до вирішального матчу турніру тепер дістатися буде легше", – цитує Ковальця Sport.ua.

Нагадаємо, в 1/8 Кубка України Олександрія у серії післяматчевих пенальті здолала луганську Зорю 5:4 і вийшла до наступного раунду змагань. Основний час закінчився з рахунком 1:1.

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