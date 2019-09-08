Ковалець: Раніше ми мучились з Литвою, а зараз все було солідно

Колишній півзахисник збірної України Сергій Ковалець вважає, що команда Андрія Шевченка однією ногою вже на Євро.

"На мій погляд, кращої ситуації для збірної України не придумаєш. Якщо я не помиляюсь, то домашня перемога в жовтні над Литвою на 99% гарантує вихід нашої збірної до фінальної частини чемпіонату Європи. Але в будь-якому випадку, все залежить від "синьо-жовтих". Зараз вони господарі ситуації.

Щодо вчорашнього матчу з Литвою – я хвилювався лише до першого гола. Ні, не тому що Саня Зінченко забив, а тому що вже до 7-ї хвилини було помітно, що підопічні Андрія Шевченка впевнено почувають себе на синтетичному покритті, про який так багато говорили перед грою. З перших хвилин "синьо-жовті" більше володіли м'ячем, випереджали суперника у швидкості прийняття рішень. І важливо, що українська збірна компактно діяла при переході з атаки в оборону, і навпаки.

Ковалець пригадав перший матч в історії збірної України

Тренерський штаб збірної не відходить від свого принципу: контроль м'яча, гра у короткий і середній пас. У центрі поля Степаненко, Маліновський і Зінченко добре працювали з м'ячем і класно доповнювали один одного. А в деяких ситуаціях, коли була загрозам нашим воротам, партнерів впевнено страхував Пятов.

Уболівальники привчаються до впевненої гри команди Андрія Шевченка. Заслуговує на повагу і нинішня контргра синьо-жовтих. Видно, що колектив готовий, перш за все, психологічно. Свого часу ми мучилися з тієї ж Литвою та іншими збірними з пострадянського простору: боротьба, навіси не завжди були союзниками позитивного результату. А ось зараз все було солідно", – розповів Ковалець сайту Zbirna.com.

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