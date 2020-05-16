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Ковалець прокоментував своє призначення в Чорноморець

13:42 408 Читать на русском
Ковалець прокоментував своє призначення в Чорноморець
Сергій Ковалець / Фото з відкритих джерел

Новоспечений наставник одеської команди Сергій Ковалець поділився найближчими планами.

"Чорноморець – це клуб з великою історією і традиціями. У різні роки в ньому працювало багато відомих тренерів, виступала величезна кількість класних футболістів. Та й вболівальники, як відомо, в Одесі особливі. Бути головним тренером Чорноморця велика честь.

Чорноморець офіційно призначив Ковальця головним тренером

Зараз, коли всім дошкуляє ситуація з СOVID-19, залишається незрозумілим, чи відновиться чемпіонат у Першій лізі. Ті люди, яких я хочу бачити в ролі своїх помічників, поки що не мають змоги приїхати. Тому з цим питанням через вищезгадану причину визначимося найближчим часом. Поки у ролі асистента мені допомагатиме старший тренер Чорноморця-2 Андрій Ущаповський. А напередодні до нас приєднався ще один помічник – Олексій Антонов, якого одеські вболівальники добре знають.

Для мене будь-які виклики – звичайна справа. Постараємося працювати і показувати змістовну гру, коли відновиться чемпіонат, і подальша картина наших справ почне вимальовуватися", – сказав Ковалець у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, 51-річний фахівець очолив одеський клуб 14 травня, змінивши на посаді Остапа Маркевича. Останнім клубом Ковальця був Оболонь-Бровар, з яким він попрощався взимку. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці. Додамо, що Ковалець має досвід виступів за "моряків" і у статусі гравця – у сезоні 1996/97 він провів 11 матчів та відзначився 4 голами.

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