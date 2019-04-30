Ковалець пригадав перший матч в історії збірної України

Екс-гравець збірної України Сергій Ковалець розповів про свої враження від першого матчу в історії "синьо-жовтих" проти Угорщини (1:3).

"У своєму дебютному матчі за збірну, який, до речі, був стартовим в її історії, я першим відзначився жовтою карткою. Трохи шкода, звичайно, що ми тоді поступилися збірній Угорщини з рахунком 1:3.

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Матчів за збірну було у мене не так багато – 10, тому кожен з них дорогий по-своєму і кожен з них я пам'ятаю і зараз. Я гордий, що мені довелося бути частиною цієї команди в непростому процесі її становлення.

Найкурйозніший момент пов'язаний, знову ж таки, з першим матчем збірної України в історії. Уже коли після поєдинку ми поверталися додому, адміністратор хотів зібрати спортивні костюми, але ми їх не віддали, залишивши собі на пам'ять. Цей раритет, між іншим, досі є в моїй колекції", – цитує Ковальця Команда 1.

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