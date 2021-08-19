"Андрій Шевченко залишив після себе боєздатний зіграний колектив. У нас є команда хорошого рівня, що показав виступ на Євро. Так, зараз складна ситуація, але Петраков – професіонал, тому у нього повинно все вдатись. Можливо, десь і не вистачає досвіду спілкування з дорослою командою, але хлопцям повинно вистачити розуміння і мудрості, вони повинні підтримати нового тренера і його штаб.

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У нас є команда, є гра і хороша атмосфера всередині колективу. Ось буквально щойно читав слова подяки Саші Зінченка на адресу тренерського штабу Шевченко. За п'ять років було багато хорошого, важливо зберегти це, а не ламати. Вважаю, що у національної команди є баланс. Є досвідчені Ярмоленко, Степаненко, Коноплянка, гравці середнього віку (Зінченко, Маліновський, Яремчук), а є перспективна молодь. У нас стабільна воротарська позиція, висока конкуренція в лінії оборони.

Думаю, Петраков і його команда будуть реально оцінювати свої сили, завдання і рівень опозиції. Для Олександра Васильовича це новий етап, і він сам каже, що в добу спить буквально лічені години. Дуже багато всього потрібно встигнути зробити. Повторюся, повинні допомогти футболісти і, сподіваємося, так і буде. Хоч у тренерського штабу і мало часу, хочеться, щоб вони знайшли ту модель гри, яка дасть баланс якості та результату, і ми побачили хорошу команду, яка буде радувати уболівальників країни", – цитує Ковальця footboom.

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