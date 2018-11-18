Ковалець пояснив, через яких двох гравців не спрацювала нова тактика збірної України

Колишній гравець Динамо та збірної України, а нині головний тренер Оболоні-Бровар Сергій Ковалець поділився думкою про невдачу нашої національної команди в матчі проти Словаччини в Лізі націй.

"Поразки більше вчать. З інтерв'ю футболістів ми чули, що награватиметься нова схема: 1-3-4-3. Але ця схема дуже непроста. Потрібен час, щоб гравці відчули її, особливо при грі в обороні. Тут була важлива роль Караваєва і Зінченка при поверненні з атаки в оборону. Але обидва не встигали закривати зони.

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Все логічно, головне завдання (вихід в дивізіон А) було вирішене, тому головний тренер пішов на експеримент з новою тактикою, з перестановкою складу. Але для цього потрібен час, щоб гравці розуміли, як потрібно грати при тій чи іншій тактичній схемі. Іноді потрібно по ходу матчу перебудовуватися і грати то в три нападники, то в три захисники.

Не вистачало таких гравців як Марлос, Ярмоленко, які можуть притримати м'яч, вміють задавати ритм гри. Плюс відсутність Пятова, Ракицького, Яремчука також позначилося.

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Але повторюся: поразка – привід для роздумів. Навіть в такій ситуації потрібно шукати користь, де є багато інформації для аналізу. В матчі брали участь багато молодих хлопців, тренери переглянули найближчий резерв, після чого будуть робити висновки. Ми говоримо, що молодь – це добре, потрібно давати їй шанс, але все одно повинен бути баланс", – цитує Ковальця ua-football.com.