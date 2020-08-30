"Важливо, що атмосфера у збірній на хорошому рівні, а це вже півсправи. Ліга націй – це турнір, який дає можливість команді грати проти топових європейських збірних, а тренерському штабу отримувати корисну інформацію про гравців, особливо, коли доводиться протистояти таким опонентам, як Швейцарія, Іспанія або Німеччина. Не варто забувати і про рейтинг країни. Так що мотивація повинна бути позамежної.

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Хто фаворит нашої групи? Іспанія і Німеччина одні з найкращих європейських збірних, хоча можна побачити, що у таких поєдинках у їхніх складах виходить багато молодих виконавців, тобто, йде обкатка футболістів, пошук талантів. За статусом саме іспанці і німці на папері є фаворитами, але якщо говорити більш глобально, то, вважаю, у нас рівна група. Останні ігри і результати говорять про те, що збірна України вже не є темною конячкою, а стала на один щабель з найкращими командами континенту.

Чи можна порівняти турнір у Лізі націй з відбором на Євро? Думаю, так. Більше того, зараз у "синьо-жовтих" група рівна за силою з групою фінальної частини чемпіонату Європи. Тиск в таких матчах буде на найвищому рівні", – сказав Ковалець у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже у наступний четвер, 3 вересня, підопічні Андрія Шевченка на Арені Львів прийматимуть збірну Швейцарії, а три дні потому зіграють з іспанцями на виїзді.

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