Одеський клуб продовжує лихоманити. Команда попрощалась зі своїм наставником і, судячи з причини відходу коуча, ця втрата не буде останньою.

Як відомо, Чорноморець несподівано залишився без тренера – Сергій Ковалець за згодою сторін покинув одеський клуб.

Ковалець офіційно покинув Чорноморець

За повідомлення видання Meta Ratings, однією з головних причин, яка змусила 52-річного фахівця покинути "моряків", стали заборгованості по зарплаті, які тривали кілька місяців. До слова, Чорноморець вийшов з відпустки одним з останніх серед колективів Першої ліги – одесити не виїжджали на збори до Туреччини і готуються до відновлення чемпіонату на батьківщині.

Нагадаємо, Ковалець очолив одеський клуб 13 травня 2020 року. Після першого кола Чорноморець посідає у турнірній таблиці Першої ліги третю сходинку, набравши 28 очок. Виконувати обов'язки головного тренера "моряків" буде Олексій Антонов.

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