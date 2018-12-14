Ковалець: Перше місце в групі Ліги Європи пом'якшує гіркоту поразки Динамо від Яблонця

Колишній наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець підсумував виступ Динамо в груповому раунді Ліги Європи.

"Динамо не змогло належним чином налаштуватися на матч проти Яблонця. Якщо в першому таймі кияни, м'яко кажучи, зіграли невдало, то в другому, коли увімкнулися, м'яч у ворота не йшов. Однак цей матч дасть тренерському штабу матеріал для аналізу. При цьому не варто забувати, що Динамо з першого місця вийшло в плей-офф Ліги Європи. Це пом'якшує гіркоту поразки від чеської команди.

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Що стосується самої гри, то "біло-синім", особливо в першому таймі, не вдавався швидкий перехід з оборони в атаку. Молоді ще дуже багато потрібно працювати, щоб в подібних матчах вміти досягати результату.

Які перспективи Динамо в Лізі Європи? Важко сказати. Молодь поки росте, а суперники у "біло-синіх", попри статус сіяної команди, в 1/16 фіналу можуть попастися дуже серйозні. Хочеться вірити, що участь в цьому турнірі дасть команді Олександра Хацкевича більше руху вперед", – цитує Сергія Ковальця портал zbirna.com.

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