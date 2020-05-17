Ковалець озвучив головні завдання в Чорноморці

Головний тренер "моряків" Сергій Ковалець поділився найближчими планами одеської команди.

"Ми бачимо, що коронавірус приніс багато лиха в усьому світі. Європейські клуби змушені були йти на зниження зарплати. Тому мусимо шукати додаткову мотивацію для гравців – як в тренувальному процесі, так і в житті.

Ковалець прокоментував своє призначення в Чорноморець

Ми поки точно не знаємо, чи продовжиться чемпіонат у Другій лізі. Більшість гравців Чорноморця-2 зараз тренуються з головною командою. Сподіваємося, що в майбутньому вони підсилять основний склад Чорноморця. Процес ознайомлення з кадровим потенціалом вже почався, а селекція, як відомо, триває цілодобово.

А щодо поставлених завдань... Ми продуктивно поспілкувалися з президентом клубу Леонідом Клімовим і генеральним директором Анатолієм Місюрою. Головне зараз – побудувати команду, яка б демонструвала хороший футбол", – сказав Ковалець у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, 51-річний фахівець очолив одеський клуб 14 травня, змінивши на посаді Остапа Маркевича. Останнім клубом Ковальця був Оболонь-Бровар, з яким він попрощався взимку. Після 19-ти турів Першої ліги Чорноморець розташувався на 10-й сходинці.

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