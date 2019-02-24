Ковалець: Олександрія наразі думає лише про потрапляння в першу шістку

Хавбек Олександрії Кирило Ковалець прокоментував шанси команди завоювати медалі УПЛ.

"Ми будемо грати кожну гру на перемогу, а там вже подивимося.

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Головне – виходити на поле з завданням перемагати. Тоді будуть і медалі, і все інше. Ми поки думаємо тільки про першу шістку", – сказав футболіст у програмі "Футбол NEWS".

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