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Ковалець: Олександрія наразі думає лише про потрапляння в першу шістку

12:47 134 Читать на русском
Ковалець: Олександрія наразі думає лише про потрапляння в першу шістку
Кирило Ковалець / Фото: соцмережі

Хавбек Олександрії Кирило Ковалець прокоментував шанси команди завоювати медалі УПЛ.

"Ми будемо грати кожну гру на перемогу, а там вже подивимося.

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Головне – виходити на поле з завданням перемагати. Тоді будуть і медалі, і все інше. Ми поки думаємо тільки про першу шістку", – сказав футболіст у програмі "Футбол NEWS".

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Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

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Шахтар - Олександрія Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія
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