Полісся (Ставки) на своєму офіційному сайті оголосив про початок співпраці з іменитим наставником – Сергієм Ковальцем.

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Клуб не розкрив терміни контракту з фахівцем. Додамо, що раніше Полісся (Ставки) очолював екс-тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва, а команда виступає в аматорській першості.

За свою кар'єру Ковалець встиг потренувати Львів, Олександрію, Оболонь, Татран, Тракай, Чорноморець, а також молодіжну збірну України.

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