Ковалець назвав трьох ключових гравців збірної України у відборі до Євро-2020

Колишній тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець підбив підсумки виступів "синьо-жовтих" у відборі до Євро-2020.

До трійки найкращих у складі збірної України за версією Сергія Ковальця потрапили Андрій Пятов, Тарас Степаненко та Руслан Маліновський.

Пятов, напевне, найкращий голкіпер Європи за грою ногами, – Ковалець

"На Степаненку тримається центральна вісь збірної України. Його дії, може, і не так помітні простому вболівальнику, але він виконує величезний обсяг чорнової роботи. Тарас надійний в обороні і вміє добре розганяти атаку, але все ж головне вміння Степаненка – гра у відборі.

Будучи наставником молодіжної збірної України, я вже тоді бачив потенціал Маліновського. Про його силу духу говорить складна травма, отримана в Генку. Футболіст пройшов цей важкий шлях і вийшов на більш високий рівень гри.

2019 рік, можливо, поки найкращий у кар'єрі Руслана. Чемпіонство з Генком, перехід в Аталанту і вихід до фінальної частини Євро збірної України, у складі якої півзахисник був одним з найкращих протягом всього турніру", – поділився Ковалець у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Україна на Євро-2020 зіграє 14 червня проти Нідерландів та 22 червня проти Австрії. Третій суперник "синьо-жовтих" стане відомий у березні наступного року.

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