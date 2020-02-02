Ковалець може очолити словацький клуб

Колишній наставник молодіжної збірної України Сергій Ковалець може повернутись у словацьку першість.

Український тренер Сергій Ковалець, останнім клубом якого був київський Оболонь-Бровар, може продовжити кар’єру у чемпіонаті Словаччини, повідомляє видання Footboom.

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51-річний фахівець зацікавив місцеву команду Попрад, яка виступає у другому за силою дивізіоні країни. Керівництво клубу ставить перед собою завдання підвищення у класі і на даний момент команда у турнірній таблиці йде четвертою, відстаючи від лідера на сім очок. Ковалець вже має за плечима досвід успішної роботи в місцевому футболі (у сезонах 2012/13 та 2017/18 він тренував Татран), тому є основним кандидатом для вирішення поставленого завдання.

Цікаво, що у попередньому сезоні Попрад посів у чемпіонаті другу сходинку і брав участь у перехідних матчах за право виступати в еліті, однак після перемоги у першому матчі над ФК Тренчин 2:0, поступився у матчі-відповіді 1:4.

Нагадаємо, у чемпіонаті Словаччини вже працює один екс-гравець Динамо – на початку січня місцеву Нітру очолив Анатолій Дем’яненко.

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