"Все найстрашніше позаду! Ти у нас із хлопчиками боєць, і ми одна команда.

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Тепер найголовніше – реабілітація! Ми з хлопчиками все зробимо для того, щоб ти повернувся ще сильнішим", – написала дружина Ковальця на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram, виклавши спільне фото з чоловіком з лікарняного ліжка.

Нагадаємо, 28-річний хавбек зазнав травми в середині першого тайму поєдинку проти Ворскли, невдало вивернувши коліно під час приземлення. За прогнозами лікарів терміни відновлення Кирила становлять від 4 до 6 місяців.

У поточному сезоні Ковалець провів за Олександрію 11 матчів, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

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