Коваленко зробив патріотичне татуювання
1 грудня 23:32 - Читать на русском
Віктор Коваленко "набив" татуювання із зображенням України.
Півзахисник Спеції та збірної України Віктор Коваленко зробив патріотичне татуювання із зображенням контуру Батьківщини. Гравець опублікував фото у сторіз Instagram.
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На татуюванні зображено кордон України з двома написами: "Дім" та "Пам'ятай, звідки ти родом".
Нагадаємо, що Коваленко є уродженцем Херсона. Його сім'я проживає в селищі міського типу Комишани, яке розташоване за 9 кілометрів від деокупованого міста.
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