Коваленко знову потрапив на радари Бешикташа – трансфер українця залежить від екс-гравця Атлетіко

Збірна України — 19:17 1340
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Луческу готовий відпустити гравців Динамо у збірну України, – Циганик
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Санчо секретно продовжив контракт з Борусією Д – Манчестер Юнайтед остаточно зазнав фіаско з трансферомНімеччина — 18:56 579
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Павелко здав позитивний тест на коронавірус – президент УАФ розповів про свій станУкраїна — 18:42 1457
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Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграютьЛіга чемпіонів — 16:08 1901
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Вернидуб зустрінеться з екс-динамівцем, Петряк проти ірландців – результати жеребкування першого раунду ЛЄ 2020/21Ліга Європи — 15:40 6723