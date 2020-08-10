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Коваленко знову потрапив на радари Бешикташа – трансфер українця залежить від екс-гравця Атлетіко

19:57 - Читать на русском
Коваленко знову потрапив на радари Бешикташа – трансфер українця залежить від екс-гравця Атлетіко
Віктор Коваленко / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко має шанс змінити місце роботи до завершення трансферного вікна.

Віктор Коваленко перебуває у розширеному списку трансферних цілей Бешикташа, повідомляє Fotomac.

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Пріоритетом для турецького гранда у середню лінію залишається хавбек Касимпаші Бернард Менса, який донедавна був гравцем мадридського Атлетіко. Якщо перехід ганця зірветься, то "орли" розпочнуть перемовини з Шахтарем.

У минулому сезоні УПЛ Коваленко провів 17 матчів, в яких відзначився одним голом.

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Віктор Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Бешикташ Бешикташ Трансфери Бернард Бернард Менса Трансфери Шахтаря
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