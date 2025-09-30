Півзахисник Віктор Коваленко продовжить кар’єру в новому для себе європейському чемпіонаті.

Екс-хавбек Шахтаря Віктор Коваленко залишає Італію та незабаром підпише контракт з новим клубом.

Як повідомляє інсайдер Ігор Бурбас, 29-річний український півзахисник стане гравцем одного з лідерів чемпіонату Кіпру. Після відходу з Шахтаря Коваленко виступав за Емполі, Спецію та Аталанту.

Після завершення минулого сезону він перебував у статусі вільного агента, і тепер отримав можливість продовжити кар’єру на Кіпрі.

