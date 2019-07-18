toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ ДИНАМО

Коваленко змінив ігровий номер в Шахтарі

11:26 769 Читать на русском
Коваленко змінив ігровий номер в Шахтарі
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Хавбек "гірників" у сезоні 2019/20 виступатиме з новими цифрами на спині.

Віктор Коваленко отримав номер 20, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

У минулому сезоні півзахисник носив футболку з номером 74, однак вирішив змінити її. Слід зазначити, що у збірній України Віктор грає саме під двадцяткою.

Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером

У минулому сезоні 23-річний гравець провів 37 матчів, забив сім голів і зробив два асисти.

blog_ava
"Забули, як командою голосували за Кучму і Януковича?" Зірка Металіста – про футбол поза політикою і переписку з Ляшком
12:00
1536
Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко Футбольна форма
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
54
хв
Кайрат Алмати
17:30
Широки Брієг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук