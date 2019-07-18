Коваленко змінив ігровий номер в Шахтарі

Хавбек "гірників" у сезоні 2019/20 виступатиме з новими цифрами на спині.

Віктор Коваленко отримав номер 20, інформує офіційний сайт Шахтаря.

Ярмоленко отримав зірковий номер у Вест Хемі

У минулому сезоні півзахисник носив футболку з номером 74, однак вирішив змінити її. Слід зазначити, що у збірній України Віктор грає саме під двадцяткою.

Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером

У минулому сезоні 23-річний гравець провів 37 матчів, забив сім голів і зробив два асисти.