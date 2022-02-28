Півзахисник Спеції Віктор Коваленко вірить, що перемога українського народу у війні з Росією неминуча.

"Я українець, і мені важко дивитися, що відбувається у нашій країні, з приходом російських військ ви нас ще більше згуртували, тому тільки Україна, тільки перемога!", – написав Коваленко у своєму Instagram.

УЄФА готує рішення про відсторонення російських клубів з єврокубків – контракт із Газпромом теж буде розірваний

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну на фоні російського вторгнення. Наші хлопці гідно здійснюють супротив та знищують сили ворога вже 5-й день.

Футбольна Росія також вже відчула "позитив" від імперських амбіцій своєї країни. УЄФА забрав фінал ЛЧ у Санкт-Петербурга, ФІФА заборонила збірній окупанта проводити домашні матчі на своїй території та використовувати гімн.

Росія напала на Україну: Шева вийшов на мітинг у Лондоні, ФІФА карає окупантів, але цього мало (LIVE)