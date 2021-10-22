Коваленко зберіг місце у старті Спеції після суперфеєрії
21:06 - Читать на русском
Головний тренер Спеції Тьягу Мотта вирішив знову довіритись українському півзахиснику.
Віктор Коваленко розпочне матч 9-го туру Серії А проти Сампдорії зі стартових хвилин, повідомляє прес-служба клубу.
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Минулого вікенду 25-річний хавбек пофеєрив в Італії, забивши в поєдинку із Салернітаною шедевральний м'яч та оформивши результативну передачу. Ще у двох зустрічах Віктор не відзначався гольовими діями.
До двобою зі Сампдорією Спеція підходить на 16-й сходинці з сімома заліковими балами в активі, у суперника – на один пункт менше.
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