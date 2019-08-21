Коваленко заявив, що готовий до матчу з Маріуполем – він ще не грав за Шахтар у поточному сезоні

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко розповів про свою готовність зіграти в матчі 5-го туру УПЛ проти Маріуполя.

"На скільки відсотків готовий? Можна сказати, що на всі 100. Попрацював з тренером з фізпідготовки. Відчуваю себе добре.

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Матч проти Маріуполя? Кожна гра важлива. Будемо грати і перемагати. Це хороша команда, яка грала у кваліфікації Ліги Європи", – сказав Коваленко в ефірі "Футбол News".

Нагадаємо, що 23-річний півзахисник в нинішньому сезоні ще не грав за "гірників". Шахтар без Віктора поступився Динамо у Суперкубку України, а потім здобув чотири перемоги поспіль в національному чемпіонаті.

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