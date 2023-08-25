Спеція не викупила українського півзахисника, оскільки вилетіла в Серію Б. Аталанта в сезоні 2023/24 не розраховує на Віктора Коваленка і готова відпустити гравця до іншого клубу.

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Як повідомляє Алессандро Джованні Пальяріні, Емполі і бергамаски домовилися про оренду українського півзахисника. У "синіх" буде право викупу Коваленка наприкінці сезону.

Два останні роки Віктор провів, виступаючи за Спецію. В його актив один гол та п'ять асистів у 47 матчах. Чинна угода Коваленка з Аталантою розрахована до 2025 року.

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