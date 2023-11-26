Українець не потрапив до стартового складу на матч проти Сассуоло. Віктор Коваленко з'явився на полі на 70 хвилині і зумів потрапити до протоколу зустрічі.

Маліновський фірмовою гарматою забив перший гол у сезоні Серії А – відео шедевра

Під кінець зустрічі Емполі намагався відігратися за рахунку 2:3. Затяжна атака призвела до удару гравця "синіх", але він влучив в поперечину. М'яч відскочив до Коваленка, який потужним ударом поклав його у сітку воріт.

Нагадаємо, що український півзахисник в другому матчі поспіль забиває за Емполі. В минулому турі саме Коваленко приніс перемогу в зустрічі проти Наполі, забивши в компенсований час. Таким чином у Віктора два голи у п'яти зустрічах в поточному сезоні.

Кальярі розписав нічию з Монцою – Клаудіо Раньєрі не зміг вивести острів'ян із зони вильоту