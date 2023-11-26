Коваленко забив у другому матчі поспіль за Емполі – відео потужного удару українця
Півзахисник Віктор Коваленко оформив гол у ворота Сассуоло у 13 турі чемпіонату Італії.
Українець не потрапив до стартового складу на матч проти Сассуоло. Віктор Коваленко з'явився на полі на 70 хвилині і зумів потрапити до протоколу зустрічі.
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Під кінець зустрічі Емполі намагався відігратися за рахунку 2:3. Затяжна атака призвела до удару гравця "синіх", але він влучив в поперечину. М'яч відскочив до Коваленка, який потужним ударом поклав його у сітку воріт.
Нагадаємо, що український півзахисник в другому матчі поспіль забиває за Емполі. В минулому турі саме Коваленко приніс перемогу в зустрічі проти Наполі, забивши в компенсований час. Таким чином у Віктора два голи у п'яти зустрічах в поточному сезоні.
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