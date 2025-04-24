У четвер, 24 квітня, Болонья проводить другий півфінальний матч Кубка Італії проти Емполі. Господарі першими відкрили рахунок, але на 33-й хвилині Емполі зрівняв.

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Відзначився українець Віктор Коваленко, який вийшов у стартовому складі і зробив свою першу результативну дію після повернення до італійського клубу.

Один з партнерів Віктора пробив по воротах, але голкіпер відбив мʼяч. Коваленко підіспів і вдало відправив мʼяч у сітку воріт Болоньї.

Нагадаємо, що Віктор приєднався до команди в лютому цього року, а з літа перебував у статусі вільного агента.

️ GOAL: Kovalenko

Bologna 1-1 Empolipic.twitter.com/xCB76d1fv8 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 24, 2025

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