Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії
Півзахисник Емполі Віктор Коваленко відзначився результативною дією за команду.
У четвер, 24 квітня, Болонья проводить другий півфінальний матч Кубка Італії проти Емполі. Господарі першими відкрили рахунок, але на 33-й хвилині Емполі зрівняв.
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Відзначився українець Віктор Коваленко, який вийшов у стартовому складі і зробив свою першу результативну дію після повернення до італійського клубу.
Один з партнерів Віктора пробив по воротах, але голкіпер відбив мʼяч. Коваленко підіспів і вдало відправив мʼяч у сітку воріт Болоньї.
Нагадаємо, що Віктор приєднався до команди в лютому цього року, а з літа перебував у статусі вільного агента.
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