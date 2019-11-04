"Коваленко забив головою? Мабуть, в роги влучило", – Борячук потролив партнера за гол Карпатам

Форвард Шахтаря Андрій Борячук з гумором прокоментував гол Віктора Коваленка у ворота львівських Карпат (3:0).

"З Коваленком домовилися ще перед матчем. Він сказав, що у нього є чуйка – я заб'ю. І якщо я зроблю це, то повинен бігти до нього.

Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3

Він завжди забиває, якщо я забиваю в цьому ж матчі. Така вже традиція у нас. І Коваленко забив. Ще й головою забив? Напевно, в роги влучило. Гол є гол, молодець", – сказав Борячук в ефірі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, 23-річний форвард Шахтаря відкрив рахунок в матчі 13 туру УПЛ з Карпатами, а по перерві розгром завершили Тете і Коваленко – 3:0.

"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок