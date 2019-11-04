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"Коваленко забив головою? Мабуть, в роги влучило", – Борячук потролив партнера за гол Карпатам

23:28 140 Читать на русском
"Коваленко забив головою? Мабуть, в роги влучило", – Борячук потролив партнера за гол Карпатам
Андрій Борячук / Фото ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Андрій Борячук з гумором прокоментував гол Віктора Коваленка у ворота львівських Карпат (3:0).

 
Андрій Борячук 10’
Віктор Коваленко 58’
Тете 64’
10’ Андрій Борячук
58’ Віктор Коваленко
64’ Тете

"З Коваленком домовилися ще перед матчем. Він сказав, що у нього є чуйка – я заб'ю. І якщо я зроблю це, то повинен бігти до нього.

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Він завжди забиває, якщо я забиваю в цьому ж матчі. Така вже традиція у нас. І Коваленко забив. Ще й головою забив? Напевно, в роги влучило. Гол є гол, молодець", – сказав Борячук в ефірі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, 23-річний форвард Шахтаря відкрив рахунок в матчі 13 туру УПЛ з Карпатами, а по перерві розгром завершили Тете і Коваленко – 3:0.

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Теги
Шахтар Шахтар Андрій Борячук Андрій Борячук Карпати - Шахтар Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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