"Гадаю, завдання команди щороку не змінюються. Всюди вигравати. Гадаю, головне – дійти до фіналу Ліги Європи, а там вже думати про перемогу. Звичайно, Євро також чекаємо, адже збірна важлива.

Шахтар і Аталанта намагаються домовитися про січневий перехід Коваленка, – ЗМІ

Діалог з Шахтарем щодо нового контракту? Я зараз тут, тому ніяких цікавих новин", – зізнався Коваленко у коментарі FootballHub.

Нагадаємо, чинна угода хавбека завершується влітку. Останніми тижнями ширилося багато чуток про перехід вихованця Шахтаря в Аталанту.

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