Коваленко вперше потрапив у заявку на матч Спеції – українець вже забивав цьому супернику
Італійська Спеція готується розпочати сезон матчем 1/32 фіналу національного Кубка.
Команда Тьягу Мотти змушена стартувати відразу офіційним матчем. "Орлята" у міжсезоння не провели жодного спарингу через спалах коронавірусу.
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Відтак, сьогоднішня гра в рамках Кубка Італії проти Порденоне стане для команди першою з кінця минулого розіграшу Серії А. Початок зустрічі о 18:45.
Зауважимо, що Віктор Коваленко потрапив до заявки і матиме шанс зіграти з командою, якій два тижні тому забив гол, граючи за Аталанту. Нагадаємо, що у Спецію українець перебрався 8 серпня на правах оренди.
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