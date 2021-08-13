Команда Тьягу Мотти змушена стартувати відразу офіційним матчем. "Орлята" у міжсезоння не провели жодного спарингу через спалах коронавірусу.

Наставник Спеції оцінив готовність Коваленка до дебюту – команда починає сезон фактично без підготовки

Відтак, сьогоднішня гра в рамках Кубка Італії проти Порденоне стане для команди першою з кінця минулого розіграшу Серії А. Початок зустрічі о 18:45.

Зауважимо, що Віктор Коваленко потрапив до заявки і матиме шанс зіграти з командою, якій два тижні тому забив гол, граючи за Аталанту. Нагадаємо, що у Спецію українець перебрався 8 серпня на правах оренди.

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