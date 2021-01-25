"Коваленко влітку, швидше за все, піде. Для мене це дивна історія, тому що у Коваленка одна з найнижчих зарплат в команді. І коли він нинішній контракт відпрацював майже до кінця і йому зробили пропозицію, то фінансові умови були нижчі, ніж у молоді, яка тільки приїхала. І це дивно, тому що Коваленко багато років виступає за цей клуб.

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Коваленко також вважає, що пропозиція досить неадекватна, тому що нові гравці, які нічого для Шахтаря не зробили, отримують більше", – сказав журналіст у своїй програмі Циганик Live.

Нагадаємо, чинний контракт 24-річного півзахисника із Шахтарем завершується влітку. У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 8 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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