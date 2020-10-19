Гравця "гірників" визнали найкращим за підсумками всіх матчів 6 туру, інформує офіційний сайт УПЛ.

Лікар Шахтаря оцінив стан Коваленка перед матчем проти Реала – хавбек не зміг дограти поєдинок зі Львовом

Цікаво, що Коваленко провів лише 24 хвилини у грі зі Львовом (5:1). Півзахисник Шахтаря встиг оформити дубль, після чого покинув поле через травму. Голами також відзначались Дентінью, Антоніо та Соломон.

Нагадаємо, в наступному турі Шахтар прийматиме Ворсклу, яка разом з Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ.

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