Коваленко визнаний найкращим гравцем 6 туру УПЛ – хавбеку Шахтаря вистачило 24 хвилин
12:41 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко яскраво провів поєдинок проти Львова (5:1).
16’ Дентінью
18’ Віктор Коваленко
50’ Манор Соломон
Шина 25’
16’ Дентінью
18’ Віктор Коваленко
25’ Шина
50’ Манор Соломон
Гравця "гірників" визнали найкращим за підсумками всіх матчів 6 туру, інформує офіційний сайт УПЛ.
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Цікаво, що Коваленко провів лише 24 хвилини у грі зі Львовом (5:1). Півзахисник Шахтаря встиг оформити дубль, після чого покинув поле через травму. Голами також відзначались Дентінью, Антоніо та Соломон.
Нагадаємо, в наступному турі Шахтар прийматиме Ворсклу, яка разом з Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ.
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